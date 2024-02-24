Из Конаково в зону СВО направили партию гуманитарной помощи

Депутат Конаковского муниципального округа Роман Щеглов вместе с помощником депутата Государственной думы Яковом Леоновым организовали отправку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО).
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