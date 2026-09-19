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"Россия заберет Одессу". Что предсказал "Нострадамус из Китая", который предугадал Трампа и войну в Иране

"Россия заберет Одессу". Что предсказал "Нострадамус из Китая", который предугадал Трампа и войну в Иране

Весной 2024 года школьный учитель из Китая Цзян Сюэцинь сделал предсказание: Трамп выиграет президентские выборы, Трамп развяжет войну с Ираном, Трамп проиграет войну с Ираном.

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