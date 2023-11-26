В России могут измениться правила выплаты алиментов

Госдума рассмотрит законопроект об изменении правил взыскания алиментов. Об этом заявила в интервью «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.
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