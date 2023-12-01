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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдуард Латыпов: «Стоя старался стрелять аккуратно, потому что ноги и руки замерзли, все тело каменное»

Сейчас Латыпов лидирует с одним промахом (после финиша 68 участников из 107). «Девять секунд – не так много, по этой трассе можно отыгрывать.

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