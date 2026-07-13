"Красный шелк" покажут на Фестивале российского кино на Маврикии

НМГ Кинопрокат Компания Art Pictures Distribution, входящая в холдинг Национальная Медиа Группа (НМГ), на Фестивале российского кино на Маврикии представит ретро-детективный боевик "Красный шелк" – один из самых масштабных совместных проектов России и Китая за последние годы.
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