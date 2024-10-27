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Дикий Юг - Природа Юга России

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Как узнать данные владельца квартиры: 2 законных способа

Как узнать данные владельца квартиры: 2 законных способа

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости Важные новости России за неделю говорят о том, что иногда возникает необходимость выяснить личные данные собственника чужой квартиры, например, для предъявления претензий о возмещении ущерба или решения общедомовых вопросов.

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