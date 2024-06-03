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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью об отказе от Почеттино: «Челси»... Я не знаю. «Тоттенхэм» всегда борется за 4-е место, для них это отлично, могут выиграть Лигу Европы. Клуб выглядит стабильно»

Португальский специалист ранее тренировал обе команды. Жозе Моуринью задали вопрос на тему решения «Челси» отказаться от сотрудничества с тренером Маурисио Почеттино.

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