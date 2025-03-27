Руслан Литвинов: «Соболева может прорвать на голы. В «Спартаке» у Угальде так же было – не забивал, на него выливался весь негатив, а сейчас адаптировался»

– Ожидали, что у Соболева будет ноль забитых мячей в РПЛ? – У каждого нападающего такое бывает. У нас с Угальде так же было: он не забивал, и на него выливался весь негатив, а сейчас парень адаптировался.
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