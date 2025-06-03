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Сергунина: На конференции ЦИПР Москва презентует цифровые проекты для управления городом

Сергунина: На конференции ЦИПР Москва презентует цифровые проекты для управления городом

В Нижнем Новгороде проходит десятая конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). На ее площадке Правительство Москвы представит лучшие технологические проекты для управления мегаполисом, а также полезные сервисы для горожан, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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