Bank of America ускоряет развитие цифровых активов из-за перспективы перевода $6 трлн в стейблкоины

Bank of America усиливает направление цифровых активов и искусственного интеллекта. Внутренние распоряжения банка предусматривают создание глобальной платформы для работы со стейблкоинами, токенизированными депозитами, криптовалютными расчетами и кастодиальными услугами.
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