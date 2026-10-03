Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение властей Армении изменить вектор развития может привести к превращению республики в «новую Украину».
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