NYT: никакие действия Запада не вынудят Россию отказаться от своей позиции

Никакие действия Запада не вынудят Россию отказаться от своей позиции, пишет директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина в Монтерее Ханна Нотте в статье для The New York Times.
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