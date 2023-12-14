Обалденный маникюр: варианты с фото

Всем без исключения женщинам хочется выглядеть самыми красивыми. Такова женская природа и сущность. Однако каждая из представительниц прекрасного пола понимает, сколько труда, денег и времени стоит за каждой холеной красавицей.
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