ActiBlizz попала на $50 млн, киновселенная WH40K сдвинулась с места, смерть Джеймса Маккэффри…

Актёр озвучки Макса Пэйна скончался, ActiBlizz выплатит более $50 млн по делу о гендерной дискриминации, в Сети появились первые геймплейные видео Escape from Tarkov: Arena, DLC для Vampire Survivors по мотивам Among Us вышло в релиз, в Sea of Stars сыграли более 4 миллионов человек, в Armored Core VI скоро появится рейтинговый мультиплеер, киновселенная Warhammer 40K сдвинулась с места — Amazon ищет сценаристов.