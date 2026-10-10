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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Изак Аджар о поломке: «Проблемы в каждой сессии, не считая практики. Очень разочарован»

Гонщик « Ред Булл » Изак Аджар поделился мыслями после того, как занял последнее место в квалификации к Гран-при Сингапура из-за поломки.

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