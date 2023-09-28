В Минздраве объяснили, почему в РФ не будет дефицита систем непрерывного мониторинга глюкозы

Несмотря на то, что западные ограничения коснулись российского рынка фармацевтики, вряд ли стоит из-за этого переживать: Минздрав РФ обещает, что отечественные аналоги постепенно смогут заменить зарубежные препараты.
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