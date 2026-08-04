Учёные из Пермского Политеха выявили риски остеопороза для офисных работников

Офисная работа увеличивает риск остеопороза у сотрудников. Нина Вишневская из Пермского Политеха отметила скрытность болезни и указала на важность физических нагрузок и приёма витамина D для её профилактики и лечения.
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