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Царьград

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Учёные из Пермского Политеха выявили риски остеопороза для офисных работников

Учёные из Пермского Политеха выявили риски остеопороза для офисных работников

Офисная работа увеличивает риск остеопороза у сотрудников. Нина Вишневская из Пермского Политеха отметила скрытность болезни и указала на важность физических нагрузок и приёма витамина D для её профилактики и лечения.

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