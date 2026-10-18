Почему Дональд Трамп сначала объявил энергетическое перемирие, а затем назвал Владимира Зеленского проблемой для сделки с Москвой? Какие пункты мирного плана США обсуждали во Флориде с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, и почему Украина отказалась их принять? Почему президент Украины Владимир Зеленский после трёхдневной паузы снова разрешил удары по российским НПЗ, и каким был Читать далее: https://govorit.