Почему Дональд Трамп сначала объявил энергетическое перемирие, а затем назвал Владимира Зеленского проблемой для сделки с Москвой? Какие пункты мирного плана США обсуждали во Флориде с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, и почему Украина отказалась их принять? Почему президент Украины Владимир Зеленский после трёхдневной паузы снова разрешил удары по российским НПЗ, и каким был Читать далее: https://govorit.
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