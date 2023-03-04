Ветеран ФСБ: Психотропы применить — не укол в задницу вколоть!

Зачем США пугают Россию поставками химоружия на Украину Вера Жердева Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Виктор Литовкин Михаил Александров Сергей Гончаров Если в первом акте на сцене висит ружьё, то по ходу пьесы оно обязательно выстрелит.