Страна и люди

9 555 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лесков
    Слова  и  любая болтовня  разведчика  это  вообще ВСЕГДА  такой  забор,  за  который лучше  своего  носа  НЕ  совать,...ПОХВАЛА ТЕРРОРИСТ...
  • Александр Лесков
    🙃😀🙃ПОХВАЛА ТЕРРОРИСТ...
  • Ирина Евженко
    Хотелось бы узнать имя  и фамилию героини в кавычках....Страна должна знать героев в лицо....Жительницу Москвы...

Ветеран ФСБ: Психотропы применить — не укол в задницу вколоть!

Ветеран ФСБ: Психотропы применить — не укол в задницу вколоть!

Зачем США пугают Россию поставками химоружия на Украину Вера Жердева Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Виктор Литовкин Михаил Александров Сергей Гончаров Если в первом акте на сцене висит ружьё, то по ходу пьесы оно обязательно выстрелит.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх