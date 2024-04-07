Появились подробности о новом кроссовере от популярного в России бренда

Li Auto готовится пополнить свой модельный ряд новым доступным кроссовером . Автомобиль будет позиционироваться как упрощенная версия популярного Li Auto L7 и составит конкуренцию таким гибридам, как AITO M7 и Mercedes-Benz GLC 300 L, а также электрокару Tesla Model Y.