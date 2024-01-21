Агентство по охране окружающей среды США заинтересовалось заброшенными дес...

Агентство по охране окружающей среды США заинтересовалось заброшенными десятилетия назад токсичными свинцовыми кабелямиАмериканский регулятор присвоил высокий приоритет расследованию об использовании телеком-операторами США старых кабелей в свинцовой оболочке.
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