Нидерланды готовы приобрести системы Patriot для Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 18 апреля, признал возможность покупки систем противовоздушной обороны Patriot у стран, которые ими обладают, и последующей их передачи Украине.
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