Популярный в России бренд электромобилей анонсировал новый кроссовер

Китайский бренд Zeekr, принадлежащий автогиганту Geely, официально представил свою новую модель – . Этот электрический кроссовер, ранее известный как CX1E и носивший неофициальное имя Ark, выходит на рынок с амбициозной задачей – стать новым стандартом роскоши в сегменте домашних кроссоверов.