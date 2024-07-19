Минцифры: сбой сервисов Microsoft показывает значимость импортозамещения ПО

Глобальный сбой в работе операционной системы (ОС) Windows, который затронул работу авиакомпаний, банков и операторов связи по всему миру, показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, заявили в Минцифры.
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