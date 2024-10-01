Медвежий угол
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Медвежий угол

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"А где конфискация имущества, приобретённого неправедным путём? Ведь незаконная миграция (даже без цели совершения преступлений) – это очень хорошо оплачиваемый криминальный бизнес.'

"А где конфискация имущества, приобретённого неправедным путём? Ведь незаконная миграция (даже без цели совершения преступлений) – это очень хорошо оплачиваемый криминальный бизнес.'

Вот даже и не знаю, радоваться или критиковать. Думаю, сначала надо порадоваться, а потом непредвзято рассмотреть ситуацию под различными углами зрения Итак, на следующей неделе Госдума приступит к рассмотрению пяти законопроектов, касающихся миграционной сферы.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Какие бы законы думой не принимались, они почему-то не в пользу народа. Может пора внести закон о признании вне закона диаспор, которые наводнили Россию.
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5 час.
Владимир Безгрешнов
он тёмная лошадка
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5 час.
М
ММ
Любые коррупционные преступления содержат по законам, принятым Думой, возможность после отсидки остаток жизни жить на украденное! Возможно Дума это заготавливает под себя. Ну, украл миллиард, - заплатит штраф 5 миллионов, посидит лет 5. Зато обеспечил себя и семью. Отсидка- это просто способ легализации украденного!
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3 час.

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