"А где конфискация имущества, приобретённого неправедным путём? Ведь незаконная миграция (даже без цели совершения преступлений) – это очень хорошо оплачиваемый криминальный бизнес.'

Какие бы законы думой не принимались, они почему-то не в пользу народа. Может пора внести закон о признании вне закона диаспор, которые наводнили Россию.

М

ММ

Любые коррупционные преступления содержат по законам, принятым Думой, возможность после отсидки остаток жизни жить на украденное! Возможно Дума это заготавливает под себя. Ну, украл миллиард, - заплатит штраф 5 миллионов, посидит лет 5. Зато обеспечил себя и семью. Отсидка- это просто способ легализации украденного!