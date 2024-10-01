"А где конфискация имущества, приобретённого неправедным путём? Ведь незаконная миграция (даже без цели совершения преступлений) – это очень хорошо оплачиваемый криминальный бизнес.'

Вот даже и не знаю, радоваться или критиковать. Думаю, сначала надо порадоваться, а потом непредвзято рассмотреть ситуацию под различными углами зрения Итак, на следующей неделе Госдума приступит к рассмотрению пяти законопроектов, касающихся миграционной сферы.
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