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Таджикистан направил в РФ пять инспекционных комиссий для проверки условий жизни мигрантов

Таджикистан направил в РФ пять инспекционных комиссий для проверки условий жизни мигрантов

Власти Таджикистана отправили в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу инспекционные комиссии.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Ф кто их заставляет жить в России? Не нравится - чемодан, вокзал, Чуркменистан! И пусть эти комиссии проверят у себя условия их жизни.
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10 час.
ЕБ
Елена Бреслова
ужас! так я не понимаю: чей гарант Путин?! Африке прощает долги, посылает самолеты тушить пожары в Турции, разрешает таджикам проверять Россию... так чей он?!
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3 час.
Татьяна Кибишева
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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3 час.

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