Таджикистан направил в РФ пять инспекционных комиссий для проверки условий жизни мигрантов
Власти Таджикистана отправили в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу инспекционные комиссии.
Комментарии
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Ф кто их заставляет жить в России? Не нравится - чемодан, вокзал, Чуркменистан! И пусть эти комиссии проверят у себя условия их жизни.
ужас! так я не понимаю: чей гарант Путин?! Африке прощает долги, посылает самолеты тушить пожары в Турции, разрешает таджикам проверять Россию... так чей он?!
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