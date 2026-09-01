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Россияне понесли кур в МФЦ на фоне новых требований Россельхознадзора

Россияне понесли кур в МФЦ на фоне новых требований Россельхознадзора

Новые правила касаются владельцев личных подсобных хозяйств Россияне начали приходить в МФЦ вместе с курами и петухами на фоне новых требований по обязательному учету домашней птицы.

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