360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 315 подписчиков

Подмосковная атлетка выиграла золото на Спартакиаде учащихся по гиревому спорту

Подмосковная атлетка выиграла золото на Спартакиаде учащихся по гиревому спорту

Представительница Московской области Юлия Карандеева из Орехово-Зуева поднялась на высшую ступень пьедестала в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по гиревому спорту.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя