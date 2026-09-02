Подмосковная атлетка выиграла золото на Спартакиаде учащихся по гиревому спорту

Представительница Московской области Юлия Карандеева из Орехово-Зуева поднялась на высшую ступень пьедестала в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по гиревому спорту.
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