Варламов сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска «Оттавы». У него 3 победы в 4 матчах

Семен Варламов сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска «Оттавы». Его «Айлендерс» обыграли «Сенаторс» со счетом 3:0.

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