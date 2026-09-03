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Аргентина обучает прокуроров отслеживанию и изъятию криптоактивов

Аргентина обучает прокуроров отслеживанию и изъятию криптоактивов

Прокуратура Аргентины провела обучение прокуроров, должностных лиц и сотрудников по отслеживанию, анализу и изъятию виртуальных активов, поскольку криптовалюты играют все более важную роль в уголовных расследованиях по всей стране.

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