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Рязанские новости

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МЧС выпустило экстренное предупреждение для рязанцев

МЧС выпустило экстренное предупреждение для рязанцев

Ожидается дождь, местами сильный, гроза и усиление ветра до 20 м/с. МЧС рекомендует быть осторожными и сообщает телефоны экстренных служб.

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