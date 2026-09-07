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Царьград

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АТОР сообщает: ОАЭ вошли в топ-5 турнаправлений для русских

АТОР сообщает: ОАЭ вошли в топ-5 турнаправлений для русских

После снятия запрета на продажу туров ОАЭ вновь стали популярными у русских туристов. АТОР сообщает: средняя стоимость тура в страну на двоих составляет 177,7 тыс.

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