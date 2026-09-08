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Газета «Культура»

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Более 170 детей из 46 регионов стали участниками музыкального фестиваля «Белый Пароход»

Более 170 детей из 46 регионов стали участниками музыкального фестиваля «Белый Пароход»

В Москве, Санкт-Петербурге, Ногинске и Владивостоке прошел Всероссийский детский музыкальный благотворительный фестиваль «Белый Пароход».

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