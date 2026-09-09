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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов пропустил 9 голов в 6 матчах сезона за «ПСЖ». У Матвея нет ни одной сухой игры

У Матвея Сафонова пока нет ни одного сухого матча с начала сезона. Сегодня российский вратарь « ПСЖ » пропустил от «Слована» на 58-й минуте матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (5:1, второй тайм).

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