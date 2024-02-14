МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ «на ковёр»

Внешнеполитическое ведомство Латвии нервно отреагировало на недавнее решение МВД России объявить в розыск ряд министров это прибалтийской республики в рамках уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
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