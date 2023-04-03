Родственники из региона встречали у себя москвичей со всей душой, а те так же не хотят: «Нам работать надо, берите такси и селитесь в гостиницу!»— …Я этих родственников лет пять назад нашла в соцсетях случайно, — рассказывает тридцатилетняя Дарина.
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