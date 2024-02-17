Антонов назвал заявления США о Навальном вмешательством в дела РФ

Выпады Вашингтона в отношении Москвы в связи со смертью в колонии Алексея Навального* являются очередной попыткой вмешательства во внутренние дела РФ, заявил российский посол Анатолий Антонов, комментируя реакцию американских властей на произошедшее.
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