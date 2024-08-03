Юрист Хаминский: госнаграды Савельева не будут смягчающим обстоятельством в суде

Госнаграды сенатора Дмитрия Савельева не станут поводом для смягчения приговора в суде. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» сделал эксперт в вопросах уголовного права, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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