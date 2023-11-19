Медвежий угол
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Медвежий угол

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Путин процитировал Омара Хайяма на вопрос о «неосторожных» высказываниях деятелей культуры в начале СВО

Путин процитировал Омара Хайяма на вопрос о «неосторожных» высказываниях деятелей культуры в начале СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Культурного форума в Петербурге в пятницу, 17 ноября, ответил на вопрос о «неосторожных заявлениях», сделанных некоторыми деятелями культуры после начала спецоперации в 2022 году.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Да все давно было известно, только невыгодно было все признаки замечать, ведь столько взаимных интересов было переплетено, между нашими и хохлятско еврейскими олигархами и их баблом!
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1 час.
М
ММ
Множество фантастов писали в разных вариантах о войне между Россией и Украиной! До 2014 года! Только один наивный Путин не догадывался и верил Западу!
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1 час.
Андрей Сергеевич
Да каких нах фантастов...  Дальняя родственница, зам прокурора города Краматорск в 2006 году смотала монатки и укатила в Ё-бург. И на последок сказала - валите отсюда, война будет.  В 2012 на Северном Потоке инженер из Киевского НИИГипрогаза - я сваливаю с Украины, будет война.  Совсем не высокого полёта &quot;птицы&quot; задницей это всё чувствовали собственной жопой.  А тут наш удивительный - удивляется...  🤔
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23 мин.

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