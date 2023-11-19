Путин процитировал Омара Хайяма на вопрос о «неосторожных» высказываниях деятелей культуры в начале СВО

Владимир Барышев Да все давно было известно, только невыгодно было все признаки замечать, ведь столько взаимных интересов было переплетено, между нашими и хохлятско еврейскими олигархами и их баблом!

М ММ Множество фантастов писали в разных вариантах о войне между Россией и Украиной! До 2014 года! Только один наивный Путин не догадывался и верил Западу!