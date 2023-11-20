Что предложили севастопольцы, и что уже запланировано в бюджете на будущий год?

Севастополь готовит себе подушку безопасности на будущий год, проводя различные мероприятия по подготовке принятия основного документа - закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
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