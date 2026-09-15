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ДумаТВ

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Каллас допустила, что ответила бы на звонок Путина

Каллас допустила, что ответила бы на звонок Путина

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ответила бы на гипотетический звонок президента России Владимира Путина.

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