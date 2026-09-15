Каллас допустила, что ответила бы на звонок Путина

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ответила бы на гипотетический звонок президента России Владимира Путина.
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