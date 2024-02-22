Шестеро детей попали в больницу после купания в бассейне  на базе отдыха, один находится в реанимации

Шестеро детей попали в больницу после купания в бассейне на базе отдыха, один находится в реанимацииВ Жигулевске Самарской области к драматическим последствиям привело купание шестерых детей в возрасте от 4 до 11 лет в закрытом бассейне местной базы отдыха «Маяк».