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Аэропорт Пулково открыл прием и вылет рейсов

Аэропорт Пулково открыл прием и вылет рейсов

Санкт-петербургский аэропорт Пулково снова открыл прием и выпуск воздушных судов. Как сообщила пресс-служба Росавиации, в настоящий момент коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии, что позволило вернуться аэродрому к привычному режиму работы.

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