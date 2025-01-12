Аэропорт Пулково открыл прием и вылет рейсов

Санкт-петербургский аэропорт Пулково снова открыл прием и выпуск воздушных судов. Как сообщила пресс-служба Росавиации, в настоящий момент коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии, что позволило вернуться аэродрому к привычному режиму работы.