Чего добивается мэр Москвы Сергей Собянин?

Медвежий уголПолитикаЧего добивается мэр Москвы Сергей Собянин? Красная жара Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дополнительные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса до 29 июня.Вернуться к статье2710НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМГМалик ГумеровГнать уже пора Собянина , как врага народа , как диверсанта врага ... ! Москвичи совсем овечки , не могут за себя постоять ?Саша ПанкратьевДа достал этот "народный мэр", за которого голосует хер знает кто !!! Пролез незаконно в мэры и терь выёживается по-полной программе !!! Пендалями его гнать давно пора, народ уже весь на взводе !!!ВlakeЭто похоже на гос.переворот. Может этого и добивается? Не видит "господин", что в думе все без масок сидят? И это при обязательном для ВСЕХ (привитых и нет) "масконошении" во всех общественных местах. Или кого-то зараза "берет" и "высокочтимых белых господ" нет?Валера ЮшковШёл бы он паребрики менять или плитку.Valeriy Shershkovкак у бывшего комсомольского боса хозяйственная работа получается в том же ключе ... Таких во власти сплошь ...НЕТУ Mailru АгентаСочувствую Собянину: население со средневековыми мозгами никак не решит, чего хочет. Помирать вроде не хочет, мучиться с фаршем из лёгких тоже. Осложнения от ковида в больные места - тоже не мечта. Так почему полчаса на бесплатную прививку не хочет выделить ?!? Знаете, мне уже совсем не жалко заболевших сегодня! Из-за них моя привитая семья должна в жару носить маски в транспортеВиталийА ты всё знаешь про последствия прививок? Расскажи народу, чтоб не пугались. А маски нескоро снимешь, даже после вакцинации.Светлана Юргелевичене (Саминина)Ходи в противогазе идиот и зарабатывай ХОБЛВиталийСоздаётся впечатление, что решением проблем занимаются дилетанты. Отсутствует научное обоснование принимаемых решений. А ведь в нашей стране колоссальная химзащита. На основании её правил и должна формироваться структура антиковидных мероприятий, как общаться, перемещаться и вообще существовать. Почему ограничения по времени в работе объектов питания? Что, ночью более заразно? Мало информации по вакцинации. Сегодня прочитал, что вакцинированных нельзя перегреваться. А как без этого на море. Повышаются риски по тромбам. И ещё много сюрпризов. С народом надо откровенно и подробно. Проблема государственная. Интересная идея была от одного из депутатов о постоянном наблюдении со сдачей проб на вирус в процессе отдыха с периодичностью 5 дней. Своевременное определение заболевшего не даст возможности его массового распространения, а сразу лечить. Вот такие предложения уже обдуманные. Пока всё!ННаталияСобянин мечется из одной крайности в другую, часто выдавая желаемое за действительное, то ликует, то паникует. Но толком не знает, что делать, кстати, как и весь мир. Ему хочется, чтобы его вотчина Москва была "впереди планеты всей", а мы ничем не лучше всех остальных стран. Просто у них третья волна уже пошла на спад, а у нас началась позже.Светлана Юргелевичене (Саминина)Вы эти выдумки черпаете из ВикипедииННаталияПричем здесь Википедия? Просто анализирую факты. Вот уже объявили и о ревакцинации. Просто он хочет , как лучше, а получается , как всегда.МММА почему привитые должны маски носить?aleksei МАКАРЕНКОВТы это серьёзно?МММПрививка означает иммунитет от короны и невозможность заражения. Так же привитый не может быть носителем вируса, тем более что на солнышке вирус дохнет почти мгновенно. Почему привитые должны страдать? Отсутствие маски у привитых - лишний повод привиться остальным, стимул, если угодноВlakeтак в том то и дело, что они же (господа из мэрии и разных надзоров) говорят, что привитые могут заразится и один, и второй, и сколько угодно раз только "легче", и 100% быть переносчиком заразы. Нет никакого иммунитета. И в чем тогда отличие кроме тяжести заболевания (и то достоверных подтверждений нет)? И солнце ни на что не влияет. Вы проспали что ли все "заявления и распоряжения"? Поэтому народ и мается "то ли да, то ли нет".МММ"Вы проспали что ли все "заявления и распоряжения"?" - я не в Москве живу и на Собянина мне плевать! Если москвичам всё равно, то пусть платят!aleksei МАКАРЕНКОВПара разумных комментариев а остальные то ли боты то ли просто дебилы или провокаторы, типа малика из азеров.ВВасилийА себя к кому относишь - дебил или просто провокатор?СергейСергейСергейАлександр АлександровВас идиотов насильно спасают от вируса, а вы ещё и выпендриваетесь...ВВасилийПосле первой вакцинации будет вторая и тоже бесплатно. А затем последует третья - но уже за деньги. Но тебе "... будет уже хорошо".Нина ТолкачеваЕму хватит и пары, чтобы навсегда излечиться и от ковида, и от всех прочих вирусных и невирусных болячек...Нина ТолкачеваМне всё больше жалко москвичей и жителей Подмосковья. Власти превратили этот регион в зону экспериментов, с применением репрессивных мер воздействия. Так, Светлана Стригункова — министр здравоохранения Подмосковья, сегодня сделала сенсационное заявление. Она сообщила, что уже с 1 июля власти Подмосковья могут сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду. Этот код получают лишь те граждане, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса (2 инъекции). Накануне же госпожа Стригункова сообщила о том, что в Московской области прошли вакцинацию более 1,2 млн. человек. Таким образом, около 6,5 млн. жителей Подмосковья, не прошедших вакцинацию, могут быль лишены доступа к автобусам. Это относится и к десяткам тысячам приезжих из других регионов России, а также к иностранным гражданам. Если это решение будет принято, то на работу не сможет попасть огромное количество людей, а такси на всех не хватит, да и не по карману оно многим, если ездить нужно, например, из дальней деревни в райцентр или в соседний округ. «Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», - вот точная цитата Стригунковойbianka БелаяЕщё одна соровская сволочь нарисовалась. Интернет- это не просто помойка, это рассадник ментальной заразы. Не созрело наше общество до демократии.Комментировать
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