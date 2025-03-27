Политика как он...
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Политика как она есть

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Bloomberg: Макрон хочет рассказать Трампу, что Европа может сделать для Киева

Bloomberg: Макрон хочет рассказать Трампу, что Европа может сделать для Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Париже, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, намерен рассказать американскому лидеру Дональду Трампу, что Европа может сделать для Киева.

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