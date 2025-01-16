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Джанашия о Хвиче в «ПСЖ»: «Там играют в таком же стиле, как и он. Во Франции Кварацхелия проявит себя лучше, чем в Италии»

Вингер «Наполи» близок к переходу в парижский клуб за 70+ млн евро. «Конечно, Кварацхелия дорос до уровня ведущей европейской команды, он же профессионал с большой буквы.

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