Смоленский Комитет семей воинов Отечества отправил в зону СВО партию гуманитарной помощи

В первом полугодии 2026 года Комитет семей воинов Отечества Смоленской области направил бойцам более 20 тонн гуманитарного груза.
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