Мигрантские сводки В жилом доме под видом Центра развития процветает нелегальный детсад для приезжих Каких только чудес мы не видели в нашей огромной России.
Москвичи жалуются Бастрыкину на детский сад только для мигрантов
Комментарии
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Владимир Тамбасов
Миграционная политика путина в действии
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Виталий Золотухин
Единая Россия - партия капитала, буржуазии: олигархов, бизнесменов, коррупционеров, воров, евреев, ждунов - потенциальных предателей Отечества. И кто скажет, что это не так?
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Виталий Золотухин
Член президентского совета по правам человека А. Шлыков внёс предложение: установить 12 февраля - День памяти жертв антирусских погромов в республиках Средней Азии. Заблокировали. Так чьих они будут? Чьи права защищают?
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