Китай и Индия договорились возобновить паломничество и авиаперелеты

Восстановить паломничество Кайлаш Мансаровар Ятра договорились Индия и Китай 27 января на встрече секретаря иностранных дел Индии Викрама Мисри с заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном, 27 января сообщает Hindustan Times.
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