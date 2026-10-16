В 2027 году пенсии в России будут получать 43 миллиона человек. Для страховых пенсий предусмотрена двухэтапная индексация: сначала выплаты планируют увеличить на 6,8% с 1 февраля, а затем ещё на 3,3% с 1 апреля.
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